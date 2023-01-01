Про карьеру (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Бизнес-гуру Марат Атнашев делится лайфхаками для подготовки к переговорам. Ключевая задача — выбрать правильный уровень, то есть определить подход и контекст, в котором вы и собеседник находитесь. В этом хорошо помогает простой алгоритм: ответив на несколько вопросов, гораздо легче будет понять свою позицию и позицию другой стороны, оценить шансы на успех и возможные альтернативы.



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