WinkСериалыПро карьеру1-й сезонМарат Атнашев. Быстрая подготовка к переговорам
Про карьеру (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
5.32023, Марат Атнашев. Быстрая подготовка к переговорам
Документальные16+
Профессор бизнес-практики Марат Атнашев расскажет, как определить уровень переговоров и быстро подготовиться к ним.
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Сюжет
Бизнес-гуру Марат Атнашев делится лайфхаками для подготовки к переговорам. Ключевая задача — выбрать правильный уровень, то есть определить подход и контекст, в котором вы и собеседник находитесь. В этом хорошо помогает простой алгоритм: ответив на несколько вопросов, гораздо легче будет понять свою позицию и позицию другой стороны, оценить шансы на успех и возможные альтернативы.
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