Про карьеру (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Автор книги «Полная Ж: Жизнь как бизнес проект» Радислав Гандапас рассказывает о том, как оценить себя со стороны. За наше счастье отвечают шесть сфер жизни, и необходимо не только развиваться в каждом из этих направлений, но и не забывать про баланс. Самый популярный в России бизнес-тренер дае�т подсказки, как фокусироваться на нужной задаче, постоянно расти и добиваться успеха.



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