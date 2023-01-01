Про карьеру (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Доктор наук, специалист по НЛП и психотерапевт с тридцатилетним стажем Алексей Ситников раскрывает секреты ресурсного состояния: как оно помогает добиваться успеха? Алексей делает акцент на признании собственных достижений и визуализации желаний: регулярно напоминая себе о покоренных вершинах и держа перед глазами планы на будущее, человек настраивает подсознание на успех в новых свершениях. Наполнять себя ресурсом можно с помощью хороших воспоминаний и ассоциаций — так называемых «якорей», а вот ситуаций, напоминающих о неприятном опыте, стоит по возможности избегать.



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