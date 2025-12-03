Приют комедиантов (сериал, 2012) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн бесплатно

"Приют комедиантов" – это весёлые актёрские посиделки. Артисты обладают особой аурой и чувством юмора, потому что только они умеют рассказывать и показывать одновременно!



В дружную компанию также прекрасно вписываются режиссёры, звёзды эстрады, художники и другие представители творческой интеллигенции. В этой программе всё настоящее. Если актёры смеются – то потому, что им действительно весело, если едят – то настоящую еду, а если пьют – то настоящие напитки… У телезрителей возникает ощущение абсолютной подлинности. Участники программы поют, пляшут и заводят друг друга и зрителей сногсшибательными анекдотичными историями из жизни. В программе много как подготовленного заранее, так и сюрпризов, актёрских импровизаций, на которые артисты решаются в процессе съёмки.



Программа снимается в маленькой студии в ЦДЛ – Центральном Доме литераторов.



Ведущие программы – Екатерина Уфимцева, Михаил Полицеймако, Михаил Швыдкой.

