Приют комедиантов. Сезон 1. Серия 15
Wink
Сериалы
Приют комедиантов
1-й сезон
15-я серия
2012, Приют комедиантов. Сезон 1. Серия 15
ТВ-шоу12+

Приют комедиантов (сериал, 2012) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

"Приют комедиантов" – это весёлые актёрские посиделки. Артисты обладают особой аурой и чувством юмора, потому что только они умеют рассказывать и показывать одновременно!

В дружную компанию также прекрасно вписываются режиссёры, звёзды эстрады, художники и другие представители творческой интеллигенции. В этой программе всё настоящее. Если актёры смеются – то потому, что им действительно весело, если едят – то настоящую еду, а если пьют – то настоящие напитки… У телезрителей возникает ощущение абсолютной подлинности. Участники программы поют, пляшут и заводят друг друга и зрителей сногсшибательными анекдотичными историями из жизни. В программе много как подготовленного заранее, так и сюрпризов, актёрских импровизаций, на которые артисты решаются в процессе съёмки.

Программа снимается в маленькой студии в ЦДЛ – Центральном Доме литераторов.

Ведущие программы – Екатерина Уфимцева, Михаил Полицеймако, Михаил Швыдкой.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
65 мин / 01:05

Рейтинг