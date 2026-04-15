Привет, мой доктор. Сезон 1. Серия 40
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Сериалы
Привет, мой доктор
1-й сезон
40-я серия
6.52025, Hello Again My Doctor
Мелодрама18+

Привет, мой доктор (сериал, 2025) сезон 1 серия 40 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ариэль, которая работает в сфере эстетической медицины, случайно встречает свою университетскую любовь — Эвана. Работа снова сводит их, и старые чувства вспыхивают с новой силой. Но путь к счастью преграждают недоброжелатели и прошлые обиды. Когда Ариэль становится «лицом» компании и обретает популярность, завистливая невеста Эвана, Сиенна, подставляет её, превращая славу в громкий скандал.

Страна
США
Жанр
Мелодрама
Время
1 мин / 00:01

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