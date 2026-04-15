Ариэль, которая работает в сфере эстетической медицины, случайно встречает свою университетскую любовь — Эвана. Работа снова сводит их, и старые чувства вспыхивают с новой силой. Но путь к счастью преграждают недоброжелатели и прошлые обиды. Когда Ариэль становится «лицом» компании и обретает популярность, завистливая невеста Эвана, Сиенна, подставляет её, превращая славу в громкий скандал.

