Присяжные красоты. Сезон 1. Серия 23
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Присяжные красоты
1-й сезон
23-я серия

Присяжные красоты (сериал, 2014) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн бесплатно

2014, Присяжные красоты. Сезон 1. Серия 23
Реалити - шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ослепительная ведущая Эвелина Блёданс знает, как нужно выглядеть, чтобы быть в центре внимания и восхищать всех окружающих. Актриса, певица и телеведущая, которой нет равных в создании эффектных, запоминающихся образов, будет вести модный процесс и вдохновлять героинь на большие перемены к лучшему.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

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