Присяжные красоты
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Присяжные красоты

Присяжные красоты (сериал, 2014) смотреть онлайн

2014, Присяжные красоты 1 сезон
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ослепительная ведущая Эвелина Блёданс знает, как нужно выглядеть, чтобы быть в центре внимания и восхищать всех окружающих. Актриса, певица и телеведущая, которой нет равных в создании эффектных, запоминающихся образов, будет вести модный процесс и вдохновлять героинь на большие перемены к лучшему.

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Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

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