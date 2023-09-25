Приключения Ам Няма (мультсериал, 2022) сезон 23 серия 1 смотреть онлайн

Весeлый мультсериал по мотивам мобильной игры Cut the Rope про зелeного сладкоежку, которому нужно съесть все сладости, развешанные на верeвках. Однажды это удивительное существо оказывается на пороге дома малыша Эвана. Мальчик угощает монстрика конфетой, и они становятся лучшими друзьями.

