Приключения Ам Няма (мультсериал, 2019) сезон 13 серия 2 смотреть онлайн
9.02019, Приключения Ам Няма. Сезон 13. Серия 2
Весeлый мультсериал по мотивам мобильной игры Cut the Rope про зелeного сладкоежку, которому нужно съесть все сладости, развешанные на верeвках. Однажды это удивительное существо оказывается на пороге дома малыша Эвана. Мальчик угощает монстрика конфетой, и они становятся лучшими друзьями.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время3 мин / 00:03
8.2 КиноПоиск
5.9 IMDb
- АМРежиссёр
Артур
Меркулов
- АМАктёр
Артур
Меркулов
- СМСценарист
Станислав
Михайлов-Нордэн
- ММСценарист
Мария
Маслова
- АШСценарист
Аркадий
Шумарин
- СВПродюсер
Семен
Воинов
- ПМПродюсер
Павел
Мунтян
- ДГПродюсер
Дмитрий
Горбунов
- ИСМонтажёр
Игорь
Сандимиров
- ФАМонтажёр
Феликс
Айбатов
- ГДОператор
Глеб
Державин
- МГОператор
Максим
Голубев
- РТКомпозитор
Роберт
Торава
- НБКомпозитор
Наталья
Белобрагина