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Приговор
1-й сезон
Орехи

Приговор (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

8.92018, Орехи
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

"Приговор" – цикл документальных расследований о механизме работы правосудия в Советском Союзе и современной России. В центре каждой серии – громкое судебное дело, его важные и интересные детали, конфликт адвоката и прокурора, интриги свидетелей и соучастников, страх и ужас, смех и слёзы и, наконец, развязка – приговор.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
ТВ-шоу

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