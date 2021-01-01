Приговор (сериал, 2021) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

"Приговор" – цикл до�кументальных расследований о механизме работы правосудия в Советском Союзе и современной России. В центре каждой серии – громкое судебное дело, его важные и интересные детали, конфликт адвоката и прокурора, интриги свидетелей и соучастников, страх и ужас, смех и слёзы и, наконец, развязка – приговор.



Сериал Анатолий Быков 1 сезон 17 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.