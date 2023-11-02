Приговор (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

"Приговор" – цикл документальных расследований о механизме работы правосудия в Советском Союзе и современной России. В центре каждой серии – громкое судебное дело, его важные и интересные детали, конфликт адвоката и прокурора, интриги свидетелей и соучастников, страх и ужас, смех и слёзы и, наконец, развязка – приговор.

