Предисловие (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Моноспектакль Евгения Гришковца, посвященный самому процессу творчества. Автор ищет ответы на по сути вечные вопросы: как рождается литература, как повседневность и личные истории преобразуются в литературные образы и какую цену платит человек, ищущий вдохновение в своих воспоминаниях.

