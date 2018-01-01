WinkДетямПредисловие1-й сезон
Предисловие (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
2020, Предисловие. Сезон 1 2 серии
Документальный, Драма12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Моноспектакль Евгения Гришковца, посвященный самому процессу творчества. Автор ищет ответы на по сути вечные вопросы: как рождается литература, как повседневность и личные истории преобразуются в литературные образы и какую цену платит человек, ищущий вдохновение в своих воспоминаниях.
СтранаРоссия
ЖанрДрама, Документальный
Рейтинг
8.9 КиноПоиск