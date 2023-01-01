Предисловие (сериал, 2020) смотреть онлайн
2020, Предисловие 1 сезон
Документальные12+
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Сюжет
Моноспектакль Евгения Гришковца, посвященный самому процессу творчества. Автор ищет ответы на по сути вечные вопросы: как рождается литература, как повседневность и личные истории преобразуются в литературные образы и какую цену платит человек, ищущий вдохновение в своих воспоминаниях.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыДокументальные
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8.9 КиноПоиск