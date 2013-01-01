Предчувствие (сериал, 2013) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Доктор Дэниел Пирс — талантливый, но эксцентричный нейрофизиолог, которого пригласили в ФБР для оказания помощи в расследовании наиболее сложных дел. Благодаря своим уникальным способностям и глубоким познаниям человеческого поведения он способен раскрыть даже самое запутанное дело.





Сериал Предчувствие 2 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.