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Предчувствие (сериал, 2011) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2011, Perception
Триллеры, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Доктор Дэниел Пирс — талантливый, но эксцентричный нейрофизиолог, которого пригласили в ФБР для оказания помощи в расследовании наиболее сложных дел. Благодаря своим уникальным способностям и глубоким познаниям человеческого поведения он способен раскрыть даже самое запутанное дело.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Зарубежные, Триллеры

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Предчувствие»

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