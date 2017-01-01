Права на престол Абдулхамид (сериал, 2017) сезон 4 серия 70 смотреть онлайн бесплатно

Права на престол Абдулхамид. Сезон 4. Серия 70
2017, Payitaht Abdülhamid
Боевик, Драма

Фанатам «Великолепного века» посвящается: сериал-история правления еще одного великого турецкого султана. Заговоры, перевороты и любовные интриги на заре новой эры в 1 сезоне сериала «Права на престол: Абдулхамид» на портале Wink.

1 сезон посвящен ранним годам правления последнего османского султана. Абдулхамид взошел на престол, отправив в заточение старшего брата. Однако и его собственному царствованию не суждено быть мирным: ближайший советник начинает тайно собирать врагов султана. Тем временем империи угрожают и внешние силы: конфликт с Британией в Индии, борьба европейских держав на изломе истории — со всем этим предстоит разобраться новому султану. Но есть и другая сторона: грозный самодержец Абдулхамид, как и любой мужчина, часто нуждается в женском обществе и совете...

Как сложится судьба последнего турецкого султана в стремительно меняющемся мире? Смотрите 1 сезон многосерийного проекта «Права на престол: Абдулхамид» — сериал уже доступен эксклюзивно на Wink.

