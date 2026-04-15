Поздняя любовь с таксистом-миллиардером. Сезон 1. Серия 27
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Сериалы
Поздняя любовь с таксистом-миллиардером
1-й сезон
27-я серия
6.42025, Midlife Sparks with a Billionaire Taxi Driver
Драма, Мелодрама18+

Поздняя любовь с таксистом-миллиардером (сериал, 2025) сезон 1 серия 27 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Владелица кондитерского фургона Лена спасает Оливию, не подозревая, что та – её потерянная дочь. Чтобы спастись от мафиозного брака с бывшим мужем Риком, Лена ищет защитника на свиданиях и неожиданно выходит замуж за таксиста, которым оказывается влиятельный Аларик, приёмный отец Оливии. Их брак, начавшийся как сделка, перерастает в любовь, но на семью обрушиваются удары: предательство приёмного сына, похищение Оливии и месть бывшей жены Аларика. Пройдя через огонь, Лена обретает правду, семью и новую жизнь.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
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