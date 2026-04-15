Поздняя любовь с таксистом-миллиардером (сериал, 2025) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Владелица кондитерского фургона Лена спасает Оливию, не подозревая, что та – её потерянная дочь. Чтобы спастись от мафиозного брака с бывшим мужем Риком, Лена ищет защитника на свиданиях и неожиданно выходит замуж за таксиста, которым оказывается влиятельный Аларик, приёмный отец Оливии. Их брак, начавшийся как сделка, перерастает в любовь, но на семью обрушиваются удары: предательство приёмного сына, похищение Оливии и месть бывшей жены Аларика. Пройдя через огонь, Лена обретает правду, семью и новую жизнь.



