Повсюду ты. Сезон 1. Серия 7
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Повсюду ты (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

9.22019, Everywhere I Go (Her Yerde Sen)
Мелодрамы, Комедии18+

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Сюжет

Демир и Селин стали жертвами мошенничества: они и не представляли, что прошлый хозяин их нового стамбульского дома продал его сразу двум людям. Уступать и съежать никто из них не собирается. Сложности возникают и на работе — Дамир внезапно обнаруживает, что стал начальником компании, где работает Селин.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.2 IMDb