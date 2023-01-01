Биография

Фуркан Андыч — турецкий актер кино и телевидения. Лауреат премии «Золотая бабочка». Родился в Стамбуле 4 апреля 1990 года. В юношестве занимался в баскетбольной секции. После школы переехал в Киев, где изучал экономику. Затем вернулся домой и поступил в Стамбульский университет на факультет радио и телевидения. Снимался в рекламных роликах, параллельно проходя кастинги. С 2011 года Фуркан Андыч активно снимается в сериалах. Его можно увидеть в мелодрамах «Любовь на крыше», «Любовь Мерьем», «Обиженные цветы», «Сбежавшие невесты». Также исполнил главную роль в комедии «Повсюду ты».