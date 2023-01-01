Повсюду ты (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Умиротворяющий турецкий ромком о том, как пара соседей безуспешно пытается выселить друг друга из дома и из своего сердца.



Состоявшийся архитектор Демир решает начать новую жизнь: отказаться от выгодных контрактов, вернуться в Стамбул, приобрести компанию на грани банкро�тства и поставить ее на ноги и снова поселиться в старом доме, где он провел детство. Но есть одна проблема: оказывается, половина его родного дома принадлежит бойкой девушке Селин, которая не намерена уступать его просто так. Заклятые соседи немедленно начинают строить коварные планы, чтобы изжить друг друга, но кто знает, может быть, судьба свела их в одном доме не просто так.



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