Потерянный роман. Сезон 1. Серия 17
Wink
Сериалы
Потерянный роман
1-й сезон
17-я серия
9.02020, Lang man shu gei ni
Мелодрамы, Фэнтези16+

Потерянный роман (сериал, 2020) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Тайваньская дорама о девушке, которая становится второстепенной героиней любовного романа. Чжэн Сяоэнь работает в издательстве, которое выпускает романтическую прозу сомнительного качества. В свободное от своих непосредственных обязанностей время она мечтает о высокой любви с Хэ Тяньсином, красавцем-директором из компании, расположенной по соседству. Кажется, у нее нет шансов на взаимность — возможность расположить его к себе она упустила. Но однажды оба они чудесным образом оказываются внутри любовного романа. Правда, Тяньсин здесь предстает совсем другим человеком, а Сяоэнь — второстепенной героиней, которая хочет разрушить его счастье с любимой девушкой.

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Информация

Страна
Тайвань
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы, Фэнтези

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.2 IMDb