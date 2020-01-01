Потерянный роман (сериал, 2020) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Тайваньская дорама о девушке, которая становится второстепенной героиней любовного романа. Чжэн Сяоэнь работает в издательстве, которое выпускает романтическую прозу сомнительного качества. В свободное от своих непосредственных обязанностей время она мечтает о высокой любви с Хэ Тяньсином, красавцем-директором из компании, расположенной по соседству. Кажется, у нее нет шансов на взаимность — возможность расположить его к себе она упустила. Но однажды оба они чудесным образом оказываются внутри любовного романа. Правда, Тяньсин здесь предстает совсем другим человеком, а Сяоэнь — второстепенной героиней, которая хочет разрушить его счастье с любимой девушкой.



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