ПониМашка (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
8.82020, ПониМашка. Сезон 1. Серия 7
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Малютка-пони по имени Маша живет с родителями в мире, где под водой обитают дружелюбные драконы, печенье прыгает, а на Луне растут цветы. Вместе со своими друзьями – зеброй Сметанкой и Осликом – она совершает удивительные открытия и узнаeт, кто спит на небе, что такое топинамбур, что делать, если не с кем играть, и зачем мыть руки перед едой.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
8.1 КиноПоиск