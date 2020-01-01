ПониМашка (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Малютка-пони по имени Маша живет с родителями в мире, где под водой обитают дружелюбные драконы, печенье прыгает, а на Луне растут цветы. Вместе со своими друзьями – зеброй Сметанкой и Осликом – она совершает удивительные открытия и узнаeт, кто спит на небе, что такое топинамбур, что делать, если не с кем играть, и зачем мыть руки перед едой.



Сериал ПониМашка 1 сезон 12 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.