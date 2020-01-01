Домашний оркестр
Wink
Детям
ПониМашка
1-й сезон
Домашний оркестр

ПониМашка (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн бесплатно

8.72020, Домашний оркестр
Мультсериалы0+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Малютка-пони по имени Маша живет с родителями в мире, где под водой обитают дружелюбные драконы, печенье прыгает, а на Луне растут цветы. Вместе со своими друзьями – зеброй Сметанкой и Осликом – она совершает удивительные открытия и узнаeт, кто спит на небе, что такое топинамбур, что делать, если не с кем играть, и зачем мыть руки перед едой.

Сериал Домашний оркестр 1 сезон 21 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

8.1 КиноПоиск