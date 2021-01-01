Полицейская академия (сериал, 2021) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Драмеди о хакере, который решил ради любви стать полицейским, поэтому вынужден работать с бывшим детективом, с которым у него давние счеты. Кан Сонхо с юных лет увлекался хакерством. Однажды он попытался украсть у преступников крупную сумму, заработанную при помощи нелегальных азартных игр с криптовалютой. В этом бизнесе также был заинтересован детектив Ю Тонман, который в процессе расследования повздорил с молодым хакером. Спустя некоторое время Сонхо, влюбившись в дзюдоистку О Канхи, поступает с ней в полицейскую академию, где, как оказалось, преподает Ю Тонман. онлайн



