Полевые работы с Сергеем Новиковым. Сезон 1. Серия 38
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Полевые работы с Сергеем Новиковым
1-й сезон
38-я серия

Полевые работы с Сергеем Новиковым (сериал, 2005) сезон 1 серия 38 смотреть онлайн бесплатно

2005, Полевые работы с Сергеем Новиковым. Сезон 1. Серия 38
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Программа Сергея Новикова поможет как начинающим огородникам и садоводам, так и уже опытным сориентироваться в том, что нового в агротехнике садовой культуры.
Узнать о новых улучшенных сортах растений, как правильно их подкармливать, какой свет им приятен, при какой температуре им комфортней всего цвести, каких соседей предпочитают ваши растения.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
21 мин / 00:21

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