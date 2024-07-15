Программа Сергея Новикова поможет как начинающим огородникам и садоводам, так и уже опытным сориентироваться в том, что нового в агротехнике садовой культуры.



Узнать о новых улучшенных сортах растений, как правильно их подкармливать, какой свет им приятен, при какой температуре им комфортней всего цвести, каких соседей предпочитают ваши растения.



