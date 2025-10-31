Погоня за папочкой-миллиардером. Сезон 1. Серия 5
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Погоня за папочкой-миллиардером
1-й сезон
5-я серия

Погоня за папочкой-миллиардером (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

5.12024, Billionaire Daddy, the Hunt is On!
Мелодрама18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В основе сюжета — история Миранды, сильной женщины, готовой на все ради своего сына. Отчаявшись найти средства на жизнь, она устраивается горничной к могущественному CEO-миллиардеру Рэймонду Кингу. Между ними возникает непреодолимое притяжение, но главная тайна еще впереди. Рэймонд — биологический отец ее ребенка, и он даже не подозревает о его существовании. Судьба преподносит невероятный поворот: во время лунного затмения герои необъяснимым образом меняются телами. Теперь Рэймонду предстоит узнать правду о сыне, почувствовать на себе тяготы материнства и жизни Миранды, а ей — окунуться в мир власти и денег, скрывающий уязвимость одинокого мужчины.

Страна
США, Китай
Жанр
Мелодрама
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

8.1 IMDb