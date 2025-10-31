Погоня за папочкой-миллиардером (сериал, 2024) смотреть онлайн

В основе сюжета — история Миранды, сильной женщины, готовой на все ради своего сына. Отчаявшись найти средства на жизнь, она устраивается горничной к могущественному CEO-миллиардеру Рэймонду Кингу. Между ними возникает непреодолимое притяжение, но главная тайна еще впереди. Рэймонд — биологический отец ее ребенка, и он даже не подозревает о его существовании. Судьба преподносит невероятный поворот: во время лунного затмения герои необъяснимым образом меняются телами. Теперь Рэймонду предстоит узнать правду о сыне, почувствовать на себе тяготы материнства и жизни Миранды, а ей — окунуться в мир власти и денег, скрывающий уязвимость одинокого мужчины.

