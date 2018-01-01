8.12018, Trains that Changed the World
Документальный18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Поезда, которые изменили мир (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+44 мин
Поезда, которые изменили мир
Сезон 1 Серия 1
- 18+40 мин
Поезда, которые изменили мир
Сезон 1 Серия 2
- 18+44 мин
Поезда, которые изменили мир
Сезон 1 Серия 3
- 18+44 мин
Поезда, которые изменили мир
Сезон 1 Серия 4
- 18+44 мин
Поезда, которые изменили мир
Сезон 1 Серия 5
- 18+44 мин
Поезда, которые изменили мир
Сезон 1 Серия 6
О сериале
Сериал про культовые поезда, которые изменили мир и сделали путешествия удобнее, надежнее и быстрее. Каждый из этих составов — чудо инженерной мысли и результат работы сотни конструкторов, ученых и промышленных дизайнеров. Авторы расскажут о первом в мире поезде, который появился в Англии, уникальном «Летучем шотландце», подарившем миру высокоскоростные поездки, легендарных поездах-дворцах вроде «Восточного экспресса», а также суперпоездах, которые курсируют на скорости 500 км/ч.
Сериал Поезда, которые изменили мир 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрДокументальный
Время43 мин / 00:43
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.0 IMDb