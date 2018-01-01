Поезда, которые изменили мир (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сериал про культовые поезда, которые изменили мир и сделали путешествия удобнее, надежнее и быстрее. Каждый из этих составов — чудо инженерной мысли и результат работы сотни конструкторов, ученых и промышленных дизайнеров. Авторы расскажут о первом в мире поезде, который появился в Англии, уникальном «Летучем шотландце», подарившем миру высокоскоростные поездки, легендарных поездах-дворцах вроде «Восточного экспресса», а также суперпоездах, которые курсируют на скорости 500 км/ч.



