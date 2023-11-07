Поезда, которые изменили мир. Сезон 1. Серия 1
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Сериалы
Поезда, которые изменили мир
1-й сезон
1-я серия
7.92018, Trains that Changed the World
Документальный18+
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Поезда, которые изменили мир (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сериал про культовые поезда, которые изменили мир и сделали путешествия удобнее, надежнее и быстрее. Каждый из этих составов — чудо инженерной мысли и результат работы сотни конструкторов, ученых и промышленных дизайнеров. Авторы расскажут о первом в мире поезде, который появился в Англии, уникальном «Летучем шотландце», подарившем миру высокоскоростные поездки, легендарных поездах-дворцах вроде «Восточного экспресса», а также суперпоездах, которые курсируют на скорости 500 км/ч.

Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.8 IMDb