Поезда, которые изменили мир. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Поезда, которые изменили мир
1-й сезон
2-я серия
8.12018, Trains that Changed the World
Документальный18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Поезда, которые изменили мир (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сериал про культовые поезда, которые изменили мир и сделали путешествия удобнее, надежнее и быстрее. Каждый из этих составов — чудо инженерной мысли и результат работы сотни конструкторов, ученых и промышленных дизайнеров. Авторы расскажут о первом в мире поезде, который появился в Англии, уникальном «Летучем шотландце», подарившем миру высокоскоростные поездки, легендарных поездах-дворцах вроде «Восточного экспресса», а также суперпоездах, которые курсируют на скорости 500 км/ч.

Сериал Поезда, которые изменили мир 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.0 IMDb