WinkСериалыПодкасты Wink Originals1-й сезонПодкаст. WINK под елочкой
7.52024, Подкаст. WINK под елочкой
18+
Подкасты Wink Originals (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
О сериале
Посмотрели сериал «Комбинация» и хотите поближе познакомиться с исполнителями главных ролей, а еще узнать о том, как снималось музыкальное драмеди про легендарный герлз-бэнд? Мечтаете увидеть героев разных проектов на одной площадке и послушать, что осталось за кадром? Тогда предлагаем всем ценителям сериалов и оригинальных проектов онлайн-кинотеатра Wink смотреть наш новый видеоподкаст. В каждом выпуске — звездные гости, неформальное общение, неожиданные истории и еще много всего интересного. Первые эпизоды уже ждут вас на Wink!