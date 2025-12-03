Подкасты Wink Originals (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сериал «Фишер. Затмение» завершился, однако оставил после себя множество загадок. Пытаемся в них разобраться в нашем видеоподкасте на Wink. В новом выпуске режиссер Александр Цой и исполнитель одной из главных ролей Никита Худяков обсуждают нашумевшую концовку проекта, упорную борьбу Евгения Бокова за правду и темные секреты других персонажей, прежде всего Вани Злобина. Также вы узнаете о том, как создавался мир второго сезона «Фишера», какая сцена далась Никите Худякову особенно тяжело и чем съемочная группа шокировала абхазских пограничников.



