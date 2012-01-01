Под защитой (сериал, 2012) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+25 мин
Под защитой
Сезон 1 Серия 1
- 16+24 мин
Под защитой
Сезон 1 Серия 2
- 16+25 мин
Под защитой
Сезон 1 Серия 3
- 16+25 мин
Под защитой
Сезон 1 Серия 4
- 16+25 мин
Под защитой
Сезон 1 Серия 5
- 16+24 мин
Под защитой
Сезон 1 Серия 6
- 16+24 мин
Под защитой
Сезон 1 Серия 7
- 16+25 мин
Под защитой
Сезон 1 Серия 8
- 16+24 мин
Под защитой
Сезон 1 Серия 9
- 16+24 мин
Под защитой
Сезон 1 Серия 10
- 16+24 мин
Под защитой
Сезон 1 Серия 11
- 16+24 мин
Под защитой
Сезон 1 Серия 12
- 16+25 мин
Под защитой
Сезон 1 Серия 13
- 16+24 мин
Под защитой
Сезон 1 Серия 14
- 16+24 мин
Под защитой
Сезон 1 Серия 15
- 16+25 мин
Под защитой
Сезон 1 Серия 16
- 16+24 мин
Под защитой
Сезон 1 Серия 17
- 16+24 мин
Под защитой
Сезон 1 Серия 18
- 16+25 мин
Под защитой
Сезон 1 Серия 19
- 16+24 мин
Под защитой
Сезон 1 Серия 20
- 16+24 мин
Под защитой
Сезон 1 Серия 21
- 16+25 мин
Под защитой
Сезон 1 Серия 22
- 16+25 мин
Под защитой
Сезон 1 Серия 23
- 16+25 мин
Под защитой
Сезон 1 Серия 24
- 16+24 мин
Под защитой
Сезон 1 Серия 25
Сюжет
В документальном сериале «Под защитой» собраны уголовные дела со всей страны: нашумевшие убийства, кражи, похищения. Лучшие следователи по крупицам восстанавливают картину преступления. А героические поступки обычных людей никого не смогут оставить равнодушными. Защищая своих близких, жизнь, имущество, они подвергались пыткам и нападениям. И только благодаря компетенции полицейских преступники понесли заслуженное наказание. Отдельное место в проекте занимает рассказ о новых технологиях, которыми сейчас пользуются сотрудники полиции. В их распоряжении современные криминалистические лаборатории, позволяющие анализировать разные улики.
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