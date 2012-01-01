Под защитой (сериал, 2012) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

Сюжет

В документальном сериале «Под защитой» собраны уголовные дела со всей страны: нашумевшие убийства, кражи, похищения. Лучшие следователи по крупицам восстанавливают картину преступления. А героические поступки обычных людей никого не смогут оставить равнодушными. Защищая своих близких, жизнь, имущество, они подвергались пыткам и нападениям. И только благодаря компетенции полицейских преступники понесли заслуженное наказание. Отдельное место в проекте занимает рассказ о новых технологиях, которыми сейчас пользуются сотрудники полиции. В их распоряжении современные криминалистические лаборатории, позволяющие анализировать разные улики.



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