Под куполом. Сезон 2. Серия 3
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Под куполом (сериал, 2014) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

8.72014, Under the Dome
Фантастика, Триллеры18+

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Сюжет

Экранизация одноименного романа Стивена Кинга, завоевавшая любовь зрителей. В один далеко не прекрасный день обычный американский городок оказывается отрезан от мира невидимым силовым барьером. Никто не понимает природу загадочного купола, а самое главное — неясно, что с ним делать. Вдруг он никогда не исчезнет?

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Под куполом»

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