Под куполом
Wink
Сериалы
Под куполом

Под куполом (сериал, 2013) смотреть онлайн

8.72013, Under the Dome 2 сезона
Фантастика, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Экранизация одноименного романа Стивена Кинга, завоевавшая любовь зрителей. В один далеко не прекрасный день обычный американский городок оказывается отрезан от мира невидимым силовым барьером. Никто не понимает природу загадочного купола, а самое главное — неясно, что с ним делать. Вдруг он никогда не исчезнет?

Все сезоны сериала Под куполом смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Под куполом»

Всё