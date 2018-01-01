WinkСериалыПод куполом2-й сезон
Под куполом (сериал, 2014) сезон 2 смотреть онлайн
8.72014, Under the Dome 13 серий
Фантастика, Детектив18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Экранизация одноименного романа Стивена Кинга, завоевавшая любовь зрителей. В один далеко не прекрасный день обычный американский городок оказывается отрезан от мира невидимым силовым барьером. Никто не понимает природу загадочного купола, а самое главное — неясно, что с ним делать. Вдруг он никогда не исчезнет?
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Детектив, Триллер
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Джек
Бендер
- ДБРежиссёр
Дэвид
Баррет
- Режиссёр
Сергио
Мимица-Геззан
- Актёр
Майк
Фогель
- РЛАктриса
Рашель
Лефевр
- АКАктёр
Александр
Кох
- КФАктёр
Колин
Форд
- МЛАктриса
Маккензи
Линтц
- ДНАктёр
Дин
Норрис
- ЭКАктёр
Эдди
Кэхилл
- МЭАктёр
Макс
Эрих
- НСАктёр
Николас
Стронг
- АХАктриса
Аиша
Хайндс
- АССценарист
Адам
Стейн
- ПКСценарист
Питер
Кэллоуэй
- НБПродюсер
Нил
Баэр
- ДФПродюсер
Дэррил
Фрэнк
- ССПродюсер
Стэйси
Снайдер
- МДХудожник
Марек
Добровольски
- КФОператор
Корт
Феи
- УЛОператор
Уолт
Ллойд
- Оператор
Дэвид
Геддес
- ДЕОператор
Дерек
Е. Тиндел
- УСКомпозитор
У.Г.
Снаффи Уолден
- АПКомпозитор
А.
Патрик Роуз