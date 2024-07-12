Почему уходят мужчины? (сериал, 2013) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
2013, Почему уходят мужчины?. Сезон 1. Серия 6
ТВ-шоу18+
Сезоны и серии
- 18+25 мин
Почему уходят мужчины?
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+25 мин
Почему уходят мужчины?
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+24 мин
Почему уходят мужчины?
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+25 мин
Почему уходят мужчины?
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+24 мин
Почему уходят мужчины?
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+25 мин
Почему уходят мужчины?
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+24 мин
Почему уходят мужчины?
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+25 мин
Почему уходят мужчины?
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
«Почему уходят мужчины?» – цикл телефильмов, посвященных одной из самых животрепещущих тем в семейных отношениях – разводам.
Ведущая проекта – компетентный гид в запутанном мире отношений между мужчиной и женщиной – известный психолог Елена Новоселова. Елена поможет героиням, волею судеб оказавшимся в одиночестве, понять, что же на самом деле произошло в их семьях, что помешало им выстроить отношения с их возлюбленными и главное – как жить дальше?