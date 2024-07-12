Почему уходят мужчины?. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Почему уходят мужчины?
1-й сезон
2-я серия

Почему уходят мужчины? (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

2013, Почему уходят мужчины?. Сезон 1. Серия 2
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

«Почему уходят мужчины?» – цикл телефильмов, посвященных одной из самых животрепещущих тем в семейных отношениях – разводам.
Ведущая проекта – компетентный гид в запутанном мире отношений между мужчиной и женщиной – известный психолог Елена Новоселова. Елена поможет героиням, волею судеб оказавшимся в одиночестве, понять, что же на самом деле произошло в их семьях, что помешало им выстроить отношения с их возлюбленными и главное – как жить дальше?

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг