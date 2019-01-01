По расчету. Серия 1
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По расчету (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.12019, Gold Digger
Триллеры18+

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Сюжет

Муж ушел от Джулии спустя 35 лет брака, дети выросли, и она чувствует одиночество. Чтобы развеять тоску, в свой 60-й день рождения она идет в музей, где знакомится с Бенжамином. Между героями вспыхивает страсть, но разница в возрасте влюбленных заставляет родню Джулии обвинять Бена в корысти.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb