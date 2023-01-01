По расчету
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По расчету (сериал, 2019) смотреть онлайн

8.12019, Gold Digger 1 сезон
Триллеры, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Муж ушел от Джулии спустя 35 лет брака, дети выросли, и она чувствует одиночество. Чтобы развеять тоску, в свой 60-й день рождения она идет в музей, где знакомится с Бенжамином. Между героями вспыхивает страсть, но разница в возрасте влюбленных заставляет родню Джулии обвинять Бена в корысти.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb