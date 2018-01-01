Биография

Себастьян Арместо – актер театра и кино, режиссер, продюсер, монтажер, родился 3 июня 1982 года. Фильмография насчитывает более 45 полнометражных кинокартин и сериалов. Широкую известность актеру принесли роли в сериалах «Тюдоры», «Дворец», приключенческом боевике в жанре фэнтези «Пираты Карибского моря: На странных берегах». Отец актера – знаменитый историк Фелипе Фернандес-Арместо. Образование будущий актер получил в престижном Итонском колледже. Сниматься в кино начал еще в детстве. Первым фильмом Себастьяна Арместо стал многосерийный криминальный детектив «Mystery!». Затем актер снялся еще в одном детективном сериале «Чисто английское убийство». В 1994 году на экраны вышла семейная комедия «Полночный пир». В 1996 году актер участвовал в съемках сериала «Безмолвный свидетель». После большого перерыва Арместо снялся в кинокартине «Хокинг» (2004). Спустя год на экраны вышел рейтинговый сериал «Доктор Кто» с участием актера. Широкую известность принесла Себастьяну Арместо роль в сериале «Тюдоры». В 2008 году актер сыграл роль принца Джорджа в многосерийной драме «Дворец». В 2009 году небольшая роль актеру досталась в полнометражной кинокартине «Яркая звезда». Спустя два года на экраны вышел приключенческий боевик в жанре фэнтези «Пираты Карибского моря: на странных берегах». В том же году актер снимался в фильме «Аноним». В 2015 году одну из ролей исполнил в саге «Звездные войны: пробуждение силы».